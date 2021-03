Treino do Vasco em 08/03/2021 RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:55

Rio - O Vasco da Gama está no mercado em busca de um novo goleiro. Na última quinta-feira, o clube anunciou o empréstimo de Fernando Miguel ao Atlético-GO, e de acordo com o canal 'Atenção, Vascaínos', outros nomes já estão em pauta na diretoria do Cruzmaltino. Revelado nas categorias de base do clube, Lucão é a opção de Marcelo Cabo para a posição.

O principal interesse do Vasco está no goleiro Tadeu, do Goiás, rebaixado junto ao Cruzmaltino para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldo, do Vitória; Jandrei, do Athletico Paranaense; Danilo Fernandes, do Internacional; Jean, do São Paulo; Vanderlei, do Grêmio, e Gatito Fernández, do Botafogo, são outros nomes que agradam à diretoria do Cruzmaltino.