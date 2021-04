Sétimo reforço do Vasco para 2021, Rômulo chega com o aval de Marcelo Cabo e acirra a disputa no meio de campo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:26

Rio - Sétimo reforço do Vasco para a sequência da temporada, Rômulo será oficialmente apresentado pelo Vasco nesta terça-feira. Campeão da Copa de 2011 pelo clube, o volante está de volta à Colina após quase nove anos. Com aval de Marcelo Cabo, chega para aumentar as opções do treinador e a disputa no meio de campo com outros volantes revelados pelo clube, como Bruno Gomes e Andrey.

Rômulo, de 31 anos, já treina no CT do Almirante desde sexta-feira. Após apagada passagem com as camisas de Flamengo e Grêmio, o volante é mais uma aposta da diretoria para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, em especial. Assim como a maior parte dos sete reforços, o reforço assinou contrato por produtividade, com validade até dezembro.

Eliminado na Taça Guanabara, o Vasco marcou a reapresentação do elenco para a próxima quarta-feira (21/04), no CT do Almirante, na Cidade de Deus. À espera da regularização, Rômulo vive a expectativa de fazer a reestreia pelo Vasco contra o Resende, sábado, em São Januário, pela última rodada do primeiro turno.