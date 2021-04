Lucas Dias Reprodução

Publicado 20/04/2021 11:14

Rio - Ainda em busca de reforços para a Série B, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Dias, que defende o São Caetano. De acordo com o portal "Futebol Interior", o treinador Marcelo Cabo deu aval para a contratação do atleta. Eles trabalharam juntos no CSA em 2019.

Lucas tem 25 anos e vem se destacando pela equipe do ABC Paulista. Ele começou a carreira no Grêmio e passou por Itapirense, União Barbarense, River-RI, Goianésia-GO, Moto Club-MA e CSA, até chegar no Azulão.

"Fico muito feliz de ter meu nome ligado a grandes equipes, mas minha cabeça está totalmente focada no São Caetano. Temos um grande desafio pela frente e vamos fazer de tudo para sair dessa situação e deixar o clube no lugar que ele merece estar. Queremos iniciar uma arrancada já no duelo contra o São Bento. O futuro a Deus pertence", afirmou.



Até o momento, o atleta disputou seis partidas pelo São Caetano. A equipe do ABC Paulista está na quarta colocação do Campeonato Estadual.