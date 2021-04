Rômulo Reprodução

Publicado 20/04/2021 12:40 | Atualizado 20/04/2021 12:42

Rio - Apresentado como reforço do Vasco, o volante Rômulo viveu um momento de nostalgia misturado a esperança de dias melhores. Aos 30 anos, o jogador retorna ao clube que o projetou, após quase nove anos. Vivendo um outro momento em sua carreira, ele projeta reencontrar em São Januário a alegria que teve na sua passagem anterior.

''Hoje é um dos dias mais felizes a minha vida. Estou voltando para o clube onde fui mais feliz na minha vida. Olhando São Januário, eu relembrei alguns dos momentos mais incríveis em que a nossa torcida foi extraordinária", afirmou.

Sobre a sua condição física, o jogador afirmou que em breve terá condições de ser escalado por Marcelo Cabo. Eliminado do Carioca, o Cruzmaltino cumpre tabela no fim de semana contra o Resende e depois terá tempo para se preparar para a Série B.



"Depois que cheguei da China tive um mês de férias e desde então continuei treinando com preparador e fisioterapeuta. Estou me sentindo bem, estou confiante. Vou dar meu máximo para estar pronto o mais rápido possível", disse.

A passagem de Rômulo pelo Flamengo, maior rival do Vasco, foi um dos temas abordados na entrevista. No Rubro-Negro, o jogador não conseguiu desenvolver o seu futebol e pouco foi aproveitado. "Isso faz parte do passado, não vamos entrar em polêmica. Aqui que é minha casa, onde tive as maiores conquistas da minha vida", finalizou.