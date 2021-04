Vanderlei, goleiro do Vasco RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 21:30

Rio - Após a saída de Fernando Miguel para o Atlético Goianiense, o Vassco foi ao mercado e trouxe o experiente Vanderlei, de 37 anos. Com passagem por grandes clubes brasileiros, como Coritiba, Santos e Grêmio, o atleta chega para assumir a titularidade do gol Cruzmaltino. Em entrevista ao 'Ge.com', o arqueiro exaltou a história do clube e falou sobre a negociação com a equipe carioca.

"Sou muito ligado em história do futebol. O Barbosa teve uma história gigantesca no Vasco. Mas o Vasco teve muitos goleiros que marcaram, o próprio Carlos Germano, Hélton, Fernando Prass, Martin Silva... Me desculpa se esqueci alguém, mas esses foram goleiros gigantes, que marcaram no Vasco. Essa camisa é pesada. Então espero fazer só um pouquinho do que esses caras fizeram e deixar a minha história marcada no clube", disse Vanderlei, antes de emendar:

"Quando acabou o Brasileiro, tivemos alguns dias de folga. O Vasco me procurou. Na época falei que não adiantava negociar antes de eu resolver a minha situação com Grêmio. Eu tinha que me reapresentar, ver qual seria a situação e qual decisão tomaríamos. Fiquei feliz pelo convite, mas avisei ao Vasco que teria primeiro que resolver a minha situação com no Grêmio. Voltei, conversei com a comissão técnica e com a diretoria para resolver a minha vida, decidimos pela rescisão", encerrou.