Cano comemora o gol marcado no clássico com o Fluminense Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:55

Rio - A terça-feira no Vasco foi marcada pela apresentação do volante Rômulo, que brilhou pela equipe no início da última década. Após as primeiras palavras do meia, foi a vez do diretor de futebol, Alexandre Pássaro, explicar algumas situações. Dentre os assuntos abordados pelo dirigente estavam as renovações do atacante Germán Cano e do meia Andrey, que teve o nome especulado no Santos.

"Sobre o Andrey, eu li muito sobre ele no Santos... É um ativo nosso, que a gente tem interesse em renovar o contrato, claro, na hora certa. Qualquer clube que quiser o Andrey vai ter que atender aquilo que o Vasco pede para conversar alguma coisa", disse Pássaro. Andrey tem contrato com o Cruzmaltino até o fim do ano e valor de mercado de R$ 12 milhões, segundo o site 'Transfermarket'.

"Lógico que vamos tratar do assunto do Cano no momento certo. Eu estive com o empresário dele ainda em março. De todos esse jogadores, foi o primeiro que conversamos sobre a sequência e manutenção. A gente precisa esperar, especialmente no caso dos que ganham mais, como é o Cano, um direcionamento nosso na Série B. Tudo depende do nosso ano que vem. É claro que a gente não cogita a hipótese de não subir", encerrou Pássaro.