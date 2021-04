Destaque do Vasco no início da temporada, Galarza faz parte do grupo que ganhou folga extra da comissão técnica Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:52

Rio - Eliminado na Taça Guanabara, o Vasco retoma as atividades na tarde desta quarta-feira no CT do Almirante, na Cidade de Deus, após dois dias de folga. Nove jogadores, no entanto, ganharam um descanso extra da comissão técnica e são cartas fora do baralho na despedida do turno contra o Resende, sábado, em São Januário: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec, artilheiro da equipe no Carioca, com cinco gols, e Tiago Reis.

A folga prolongada é uma compensação pelas férias não gozadas por conta da extensão do Campeonato Brasileiro de 2020, encerrado apenas em fevereiro de 2021. Como o Cruzmaltino não possui mais chances de classificação para a semifinal, a comissão técnica decidiu liberar os jogadores.

Do grupo, apenas Galarza e Gabriel Pec são titulares. Mesmo com os desfalques, Marcelo Cabo conta com Bruno Gomes, Romulo e Carlinhos como opção no meio de campo. No ataque, Léo Jabá, Vinícius e Figueiredo estão à disposição contra o Resende.