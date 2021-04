Arthur Sales tem dois jogos pelos profissionais Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:44 | Atualizado 22/04/2021 12:56

Depois de fazerem parte do grupo de transição nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quatro jovens do sub-20 do Vasco foram integrados ao elenco profissional para serem observados por Marcelo Cabo. O lateral-direito JP Galvão, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Sales começam a treinar nesta quinta-feira (22) à tarde para um período de testes.

Os quatro jovens jogadores foram campeões da Copa do Brasil sub-20 no ano passado pelo Vasco. Aos 18 anos, Arthur Sales está no clube desde 2016 e tem dois jogos pelos profissionais. JP Galvão, que chegou no ano passado, disputou uma partida.



Já Menezes, no Vasco desde 2017, nunca atuou pelos profissionais, mas foi relacionado algumas vezes e é quem mais tem experiência treinando com a equipe profissional, participando de atividades desde 2020. E Yuri, que chegou um ano depois, também busca sua primeira oportunidade de estrear.