Publicado 22/04/2021 18:35

Rio - Vários atletas foram criticados na campanha de rebaixamento do Vasco na última temporada. Um dos principais alvos da torcida foi o volante Andrey, que começou bem o Campeonato Carioca sob comando de Marcelo Cabo. Em entrevista ao portal 'Ge.com', o meio-campista relembrou os momentos complicados que viveu nos últimos meses, com ameaças de dois torcedores quando o atleta estava dentro do carro.

"Uma situação triste e chata, mas não representa a totalidade da torcida vascaína. São dois torcedores que eu tenho certeza de que fizeram sem pensar na hora. Foi meu momento mais triste, porém sou muito grato ao Vasco e tenho muito carinho pelos torcedores. Eu estava na minha casa, de folga, fazendo esteira e treinando. Parou um carro em frente à minha casa, e começaram a me xingar. Pensei que eram meus amigos. Como fui criado no bairro, passam pessoas e zoam. Vi que os xingamentos estavam pesados, aí desci para ver o que era", disse Andrey antes de emendar:

"Foi quando começaram a me ameaçar, falando que iam me pegar de madeira e me quebrar na porrada. Todo momento um falava que ia me quebrar, e o outro ficava atrás do carro fazendo movimentos como se estivesse armado. Meu pai desceu, falou com eles. Foi um momento chato, quero esquecer. No momento, não pensei em sair do Vasco, fiquei com a cabeça quente por achar que aquilo não era certo, mas sabia que não representava a torcida do Vasco. O jogador não quer que aconteça um rebaixamento com o clube porque ele não está de sacanagem, mas isso não pode acontecer. É muito sério. Não vai mudar em nada a minha relação com o Vasco. Estou feliz, é a minha casa, e o meu pensamento é só em trazer alegrias para a torcida do Vasco", encerrou o jogador.