Alexandre Pássaro ao lado de Rômulo, recém-chegado Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 17:21 | Atualizado 23/04/2021 17:22

Rio - A temporada de 2021 impõe muitos desafios para o Vasco. Se não bastasse uma temporada em meio a um pandemia de Covid-19, com os problemas financeiros que o clube carioca enfrenta há alguns anos, o Cruzmaltino estará na Série B. O planejamento do clube carioca passa por Alexandre Pássaro, que topou deixar o São Paulo classificado para a Libertadores para assumir o Vasco na situação atual. Novo diretor executivo, ele vê a mudança de mentalidade do clube como essencial para uma mudança para os próximos anos.

"O Vasco nos últimos anos jogava o Brasileiro para não ser rebaixado. Isso era um sinal claro e evidente que o Vasco não estava sabendo jogar a competição. Não estava sabendo competir. Por isso nosso esforço aqui vai ser para que a gente continue aumentando essa competitividade e que a gente saiba, como o Vasco sempre soube, competir e saber jogar as competições que teremos pela frente", disse em entrevista ao programa "Seleção SporTV".



Mesmo com os problemas financeiros, o Cruzmaltino conseguiu a contratação de jogadores interessantes para a disputa da temporada. Bastante elogiado, Pássaro atribuiu ao tamanho do Vasco a vontade dos atletas de aceitarem o convite para defenderem o clube de São Januário.

"Temos conseguido trazer bons jogadores, com contratos curtos e metas de produtividade, tudo por conta da grandeza do Vasco. O clube passa por um momento esportivo e financeiro complicado. Eu, como executivo de futebol, não posso deixar de usar a principal carta na manga que eu tenho. É convidar qualquer profissional que sempre sonhou em ser jogador de futebol, a vestir uma camisa tão histórica, tão emblemática e tão importante para qualquer um. Além disso tem a questão da credibilidade que a gente vem buscando. A gente tem mostrado para esses jogadores que é um convite para mudança de um gigante. É um convite para trazer de volta a credibilidade e confiança que estava distorcido no clube em tempos recentes"