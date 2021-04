Jorge Salgado Divulgação

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado e outros membros da diretoria como o vice geral, Carlos Osórios e o vice-presidente de Responsabilidade Civil e História, Horácio Junior, participaram na última sexta-feira de um encontro com membros das torcidas organizadas do Cruzmaltino em São Januário. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

O encontro ocorreu de forma amistosas e cerca de 50 pessoas estiveram presentes. A conversa aconteceu no no salão de Beneméritos em São Januário. Este não foi o primeiro encontro entre as partes. No entanto, segundo o site, foi a primeira vez que conseguiu reunir todos os que haviam demonstrado interesse em participar desta ação.

Presidente do Vasco, Jorge Salgado, explicou o momento financeiro do clube e se colocou à disposição de manifestações e sugestões dos membros das torcidas organizadas. Em conversa com o portal, um dos participantes comentou sobre a reunião:



"O presidente falou sobre toda a situação desde que entrou no comando. Falou sobre os cortes e que tenta equacionar as contas. Falou sobre como conheceu o Pássaro que o viu pela primeira vez no Bola da Vez, na ESPN. Fez contato com ele e conseguiu encontrá-lo no Maracanã em um São Paulo e Fluminense", afirmou.

O tom do presidente recebeu elogios do membro da torcida organizada. "Elogiou bastante o diretor e que sempre fazem reuniões semanais para reportar a semana e planejar a próxima. Está tentando equacionar as contas e captar receitas. Aí é uma situação a longo prazo. Se a intenção era conseguir nosso apoio, agradou bastante. Todo mundo abraçou a causa. Ele foi bem transparente e isso é muito importante".