Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:00 | Atualizado 25/04/2021 10:00

Rio - O treinador Marcelo Cabo analisou a vitória do Vasco sobre o Resende, em São Januário. O técnico elogiou a equipe adversária pela sua atuação no primeiro tempo e também destacou a melhor do seu time que na segunda etapa conseguiu se impor e construir o resultado positivo na Colina.

"Às vezes, a gente fala que o Vasco não foi bem, mas a gente precisa dizer também que o adversário foi bem. E o Resende nos surpreendeu no primeiro tempo, com uma marcação alta, bem encaixada, um time que estava propondo o jogo e nos trouxe muita dificuldade. Devido a essa surpresa de um bom time que apresentou um bom padrão de jogo, a gente só foi consertar e ajeitar no intervalo. A gente pode internamente, no vestiário, ajustar o que precisava ajustar. Fiquei muito satisfeito com o segundo tempo do Vasco", disse.

O atacante Germán Cano também foi objeto de análise do treinador. Ao marcar duas vezes, o argentino se tornou o maior goleador do Cruzmaltino no Século XXI. Cabo exaltou o poder de decisão do centroavante.



"Fico muito feliz dele atingir essa marca porque é um profissional que vem trabalhando bastante, vem se doando bastante, se preparando muito bem. A nossa proposta de jogo faz a bola chegar muitas vezes para o Cano, e ele tem aproveitado as oportunidades. Hoje ele fez mais dois gols. Isso é muito importante", afirmou.