Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:17

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, pode passar por problemas judiciais em breve. A empresa "Marcelo D’Araujo Fornecimento de Alimentos LTDA" entrou com uma ação pedindo a prisão do mandatário, caso o Vasco não apresente "todas as fontes de renda do clube", por suposta desobediência judicial devido a uma dívida que o Cruzmaltino teria com a firma. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Publicidade

A ação contra o Cruzmaltino foi iniciada em 2018, quando Salgado não era presidente, porém, por atualmente ser o representante legal do Vasco, o processo acaba o responsabilizando. A empresa pede que o clube carioca apresente em juízo "todas as fontes de renda do clube tal qual apresentadas no balanço contábil como recebíveis, incluindo as novas negociações de jogadores de forma que justifique a inadimplência e ou seja provada a evasão fiscal".



O caso corre na 34ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O Vasco e a firma entraram em acordo sobre o processo em 2019. A homologação aconteceu pelo João Marcos de Castello Branco Fantinato. No entanto, o Cruzmaltino acabou apresentando inadimplência.

Publicidade

"Ao aderir ao referido acordo, o Vasco renunciou a todo e qualquer expediente para discutir o crédito, além de ter escolhido os parâmetros de cálculo de atualização da dívida e de um eventual retorno da execução, preceituando ainda a multa condenatória e os honorários advocatícios", afirma a ação. De acordo com o portal, a dívida atualizada está no valor de R$ 1.650.714,56.



A empresa também pediu para que aconteça penhoras sobre os créditos que o Vasco tem a receber da Vasco TV, Record TV, sócio-torcedor, Kappa, bancos Safra e BMG, Havan e Confederação Brasileira de Futebol.