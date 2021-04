Com mais opções no elenco, Marcelo Cabo acredita estar perto de emplacar a formação ideal do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:22

Rio - Fora da disputa pelo título carioca, o Vasco retoma as atividades nesta terça-feira, no CT do Almirante, na Cidade de Deus, como foco na preparação na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário, em São Januário, ainda sem data definida pela CBF. O técnico Marcelo Cabo terá todo o grupo à disposição, incluindo os nove jogadores que ganharam uma folga prolongada no início da semana: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Matías Galarza, Juninho, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis.

Após a despedida da Taça Guanabara, com a vitória por 3 a 1 sobre o Resende, o treinador ganhou opções devido às estreia de todos os reforços, que abrem uma nova disputa pela posição de titular. É o caso dos goleiros Vanderlei, ex-Grêmio, e Lucão, de Ernando, Ricardo Graça e Leandro Castan na zaga, além de Léo Jabá, Morato e Gabriel Pec no duelo para completar o ataque ao lado de Germán Cano.

Publicidade

Entregues ao departamento médico, o apoiador/lateral MT e os atacantes Vinícius e Talles Magno serão as únicas ausências da retomada dos treinos com bola no CT do Almirante.

Como a data do confronto com o Boavista, pela terceira fase da Copa do Brasil, não está definida, o Cruzmaltino usará a Taça Guanabara como o laboratório final de Marcelo Cabo. No regulamento do Carioca de 2021, o torneio terá o formato de semifinal para os clubes que terminaram de quinto a oitavo lugar. O Vasco terá o Madureira como adversário no sábado, às 15h15, em Conselheiro Galvão, e no dia 8, às 16h, em São Januário.