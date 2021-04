Bruno Gomes Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:31

Rio - Revelado na base vascaína, o volante Bruno Gomes, de 20 anos, vem tendo sequência como titular do Cruzmaltino sob o comando de Marcelo Cabo. Nos primeiros jogos da temporada, o jogador vem demonstrando uma grande evolução em relação ao seu desempenho em 2020. Bastante feliz com o momento na equipe, o volante pregou humildade e trabalho duro para seguir cumprindo a sua função no Vasco.

Publicidade

"A evolução precisa ser constante. Eu sempre tenho os pés no chão, mas sei do meu potencial, mas também tenho consciência que ainda preciso aperfeiçoar como um todo. Sou novo, então isso faz parte do processo de amadurecimento. Tive a sorte de trabalhar com grandes treinadores aqui no Vasco que me ajudaram bastante nessa consolidação. Com o Cabo agora não é diferente. E meu foco é sempre no coletivo, nunca no individual", afirmou em entrevista ao "LANCE".



Recentemente, o Vasco trouxe de volta para a posição o volante Rômulo, também revelado na base cruzmaltina, mas que havia deixado o clube há nove anos. Ao falar da concorrência pela vaga de titular, o jogador afirmou que o Cruzmaltino irá ganhar com as opções que o elenco tem.

Publicidade

"Sempre falei que é uma disputa sadia, e todos saem ganhando. São atletas muito qualificados, parceiros, e que se ajudam seja nos treinos, nos jogos, estando em campo ou no banco. Eu procuro fazer meu trabalho da melhor maneira possível para estar preparado sempre que for solicitado. Claro que quero sempre estar jogando, com minutagem alta, mas isso depende exclusivamente da minha regularidade e do meu trabalho. Vejo o Vasco com um equilíbrio na função que exerço", disse.