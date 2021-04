Léo Jabá em treino do Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 16:44

Rio - O atacante Léo Jabá, de 22 anos, vem recebendo elogios dos torcedores vascaínos nos seus primeiros jogos pelo Cruzmaltino. A receita do começo positivo tem muito do trabalho de Marcelo Cabo. O jogador fez muitos elogios ao atual comandante do Vasco.

"O trabalho está sendo muito bom. O Marcelo Cabo é um treinador que conversa muito com os jogadores, que tem uma ideia de trabalho muito boa, bem parecida com o estilo europeu. São trabalhos intensos, que mexem muito com o jogador para que ele se entregue cada vez mais. Isso faz com que todo elenco esteja em sintonia. Eu estou gostando muito.", disse em entrevista ao portal "UOL".

Revelado pelo Corinthians, Jabá foi muito cedo para o futebol europeu, onde atuou na Rússia e na Grécia. O jogador afirmou que ter reencontrado velhos conhecidos no elenco cruzmaltino foi um facilitador para a sua readaptação ao país.



"Encontrei companheiros que já joguei antes. O Léo, na Grécia, o Andrey, na Seleção [categorias inferiores]. É bom ter conhecidos no elenco. Eles dão conselhos e também ajudam a ficar mais à vontade na rotina de treinos e jogos. Tudo isso torna o ambiente ainda mais agradável", disse.