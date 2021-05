Torcedores do Vasco já realizaram mais de três mil transferências, via Pix, para a conta do clube Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 03/05/2021 21:29

Rio - Após o início da mobilização da torcida, o Vasco divulgou na noite desta segunda-feira o saldo das doações via #VasPix: R$388.908,49. Foi a primeira parcial oficial revelada pelo clube após o início do espontâneo movimento dos apaixonados torcedores para ajudar no pagamento da dívida de R$ 832 milhões confirmada na apresentação do balanço financeiro cruzmaltino na sexta-feira.

De antemão, o Vasco informou que o dinheiro será destinado às categorias de base e que a prestação de contas à torcida será feita no próximo fim de semana. Desde o vazamento dos dados da conta do clube nas redes sociais, mais de três mil depósitos já foram realizados. O valor médio da doação é de R$ 126, informou o clube.

Com orgulho da participação da torcida na construção de São Januário, por meio de doações e da expressiva adesão ao quadro social do clube no início de 1920, o Vasco, em sua pior crise financeira, voltou a receber o aporte financeiro e afetivo de seus fieis seguidores na campanha de financiamento coletivo para a construção do CT do Almirante, em 2019.

O clube arrecadou cerca de R$ 5 milhões até abril de 2020, um recorde de 'crowdfunding', a vaquinha virtual, no Brasil. Com o dinheiro em conta, o clube iniciou as obras no terreno de 25 mil metros quadrados cedido pela Prefeitura do Rio às margens da Cidade de Deus. O sonhado CT foi inaugurado em em setembro do ano passado, pouco depois do aniversário de 122 anos do clube, mas ainda não está 100% concluído.