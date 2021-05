Breno Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:44

Rio - Processado pelo ex-zagueiro Breno, o Vasco negou ter ocorrido qualquer acidente de trabalho com o defensor durante sua passagem pelo Cruzmaltino. O clube carioca afirmou que as lesões sofridas pelo jogador têm origem no passado e ainda pediu a realização de perícia médica no atleta revelado na base do São Paulo. As informações são do portal "globoesporte.com".

Em março deste ano, Breno entrou com uma ação pedindo o pagamento de R$ 13 milhões por conta de salários e direitos trabalhistas não pagos além de indenização. O caso corre na 71ª Vara do Trabalho do Rio e a juíza Kiria Simões Garcia é a responsável pela sentença, que ainda não foi formulada.

Publicidade

Emprestado pelo São Paulo, Breno chegou ao Vasco em 2017. O Tricolor Paulista aceitou pagar na ocasião 100% dos seus rendimentos. O contrato terminaria em dezembro, porém, um mês antes do fim, o atleta teve a sua primeira lesão no joelho esquerdo.



Publicidade

No começo do ano seguinte, o Vasco acertou com o jogador uma renovação até o fim de 2020. A decisão foi uma das primeiras medidas de Alexandre Campello que assumiu o clube em 2018. O salário do jogador passou a ser responsabilidade do clube carioca. Durante o seu contrato, Breno passou por outras quatro cirurgias (três no joelho esquerdo e uma no direito).

No processo, os advogados de Breno alegam que o jogador "voltou a treinar com bola e a exercer sua profissão precipitadamente e ainda com dores" em maio de 2018. O vínculo do jogador terminou no fim de 2020 e de acordo com seus representantes, o defensor ainda se encontrava em tratamento da última cirurgia, realizada em 14 de novembro de 2019, o que no entender do advogado configura acidente de trabalho e obrigatoriedade de ampliar o contrato.

Publicidade

Em sua defesa, o Vasco alega que o atleta chegou ao clube 11 temporadas de carreira profissional e que sofreu a primeira lesão sozinho. O Cruzmaltino apresentou cópia da apólice de seguro do zagueiro como resposta ao pedido de indenização pela não contratação. Sobre os salários, o Vasco admitiu débito nos vencimentos referentes a novembro de 2020, 13º de 2020 e verbas rescisórias. O clube afirmou que pagou seis das 12 parcelas da repactuação de março e abril de 2020.



Ao todo, Breno atuou em 33 jogos pelo Vasco, tendo feito um gol. A última partida dele no Cruzmaltino ocorreu em agosto de 2018 na vitória por 1 a 0 sobre a LDU pela Sul-Americana.