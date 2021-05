Ygor Catatau Rafael Ribeiro/ Vasco

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 20:42

Rio - O atacante Ygor Catatau, que atuou na última temporada pelo Vasco, falou sobre o Cruzmaltino em entrevista ao 'Lance'. Hoje no Vitória, o jogador classificou a passagem pela equipe carioca como positiva e importante. O atleta também revelou que tinha vontade de permanecer no Vasco, mas não houve acordo.

"Minha passagem pelo Vasco da Gama foi muito boa pra mim. Muito importante na minha carreira a oportunidade que o clube carioca me deu. O senhor Elias Duba, presidente do Madureira tem parceria com o Gigante da Colina e a prioridade era ficar, porém as negociações não avançaram", disse Ygor Catatau.

Catatau chegou ao Vasco em 2020, junto com o zagueiro Marcelo Alves, em empréstimo do Madureira. O defensor teve destaque e foi titular em várias partidas pelo Cruzmaltino, enquanto o atacante foi menos aproveitado. O jogador vai reencontrar o Vasco nesta temporada pela Série B do Campeonato Brasileiro.