Publicado 19/05/2021 19:01

Rio - Perto de deixar o Vasco para fechar com o New York City, da MLS, o atacante Talles Magno negou que já tenha recebido qualquer sondagem para se transferir para o Flamengo. Em entrevista ao canal "Pilhado", o jogador afirmou que, mesmo se recebesse uma proposta, não iria se transferir para o Rubro-Negro.

Nunca chegou a ter uma sondagem do Flamengo. Mas tinha muita conversa. Aí, eu falei que não tinha condição de sair do Vasco para ir para o Flamengo, que eu não sabia por que a conversa tinha surgido. Eu tive que me posicionar, dizer que ia ficar no Vasco, é aqui que eu me sinto feliz", afirmou Talles.



"Foi o clube que me abriu as portas. Tenho um orgulho imenso de vestir essa camisa. Hoje, eu não trocaria o Vasco pelo Flamengo. Gratidão e amor", completou.