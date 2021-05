Há pouco mais de um mês afastado, Ernando volta a ser opção para Marcelo Cabo na defesa Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/05/2021 15:10

Rio - Vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com sete gols, Germán Cano, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no primeiro confronto da decisão da Taça Rio, deposita a confiança do torcedor na conquista do título no decisivo clássico de sábado, às 15h05, em São Januário. No entanto, Ernando 'puxa sardinha' para a defesa, que não sofreu gol no duelo de sábado.

Caso repita o desempenho no próximo duelo contra o Glorioso, o Vasco pode garantir a 11ª Taça Rio da história. Alvo de críticas pelo desempenho na Taça Guanabara, com a defesa mais vazada entre os quatro grandes, com 15 gols em 11 jogos, o Cruzmaltino redobrou o trabalho de correção após a eliminação precoce.

"Foi importantíssimo não sofrer gols contra o Botafogo porque o sistema defensivo vinha sendo cobrado de ter uma regularidade melhor. (...) É importante o trabalho que vem sendo feito pelo Marcelo Cabo. A melhoria foi vista contra o Botafogo. Eu, que estava fazendo trabalho à parte, via a cobrança do Marcelo nas bolas paradas. Acho que cada um fez a auto cobrança, se colocou mais à disposição para evitar gols de bola parada e os gols normais", destacou o zagueiro.

Recuperado de um edema na coxa direita, o zagueiro, de 33 anos, está novamente à disposição do Vasco, mas não tem a volta garantida no clássico. Marcelo Cabo aprovou os testes com Miranda e Ricardo Graça. No entanto, a experiente dupla formada por Ernando e Leandro Castan encaixou. O mais provável é que o zagueiro reforce o Cruzmaltino na estreia na Série B do Brasileiro contra o Operário, no dia 29, em São Januário.

"Estou me sentindo muito bem, trabalho foi muito bem feito pela comissão. Eu me conheço, joguei bastante no ano passado pelo Bahia. Sempre atuei muito na minha carreira, não gosto de ficar fora dos jogos. Vou trabalhar para ficar fortalecido fisicamente e estar apto aos jogos. E recuperar a sequência de jogos que tanto quero no Vasco", disse Ernando, que jogou pela última vez no dia 18 de abril, no empate de 2 a 2 com o Boavista, pelo Carioca.