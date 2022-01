Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - A recontratação de Diego Souza no Grêmio frustrou os planos da diretoria cruz-maltina para reforçar o Vasco nesta temporada no Brasileirão da Série B. Por outro lado, deu a oportunidade para abrir conversas com o atacante Luis Amarilla, que estava na LDU, do Equador, e pertence ao Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação é do portal "GE".

O jogador paraguaio de 26 anos tem contrato com o clube argentino até junho de 2022, mas desde 2018, tem sido emprestado. Além da LDU, o centroavante vestiu a camisa do Minnesota, dos Estados Unidos, em 2020, e Universidad Católica, do Equador, em 2019.

No entanto, apesar de ser emprestado constantemente, o técnico Mauricio Pellegrino pediu para o jogador ser avaliado no dia 3 de janeiro, para iniciar a pré-temporada. O atacante tem o desejo de se transferir para o Brasil, mas o Vélez Sarsfield só aceita vendê-lo para outro clube.