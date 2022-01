Leandro Castan - Divulgação

Leandro CastanDivulgação

Publicado 02/01/2022 19:20

Ainda em negociação para rescindir com o Vasco, Leandro Castan ainda não sabe qual clube defenderá em 2022, mas, pelo visto, será bem longe de São Januário.

"Não vou me reapresentar com o grupo. Meu empresário está negociando a rescisão, não chegamos em um acordo ainda, mas eu não irei mais jogar no Vasco", disse o zagueiro à página Vasco Para Todos no Instagram.

Essa foi a primeira vez que Castan se manifestou sobre sua situação no Vasco desde que o desejo de não continuar no clube veio à tona em dezembro. Desde então, seu empresário vem negociando com a diretoria a rescisão, o que não é fácil: além do contrato até o fim de 2022, o Vasco possui dívidas salariais e de combinações não cumpridas com o defensor de 35 anos.