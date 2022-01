Luís Cangá - Reprodução

Luís Cangá

Publicado 03/01/2022 11:38

Rio - O zagueiro Luis Cangá irá demorar um pouco mais para se apresentar ao Vasco. De acordo com o site "GE", o equatoriano testou positivo para Covid-19 no último sábado e permanecerá em Guayaquil para cumprir quarentena nos próximos dias. Ele está assintomático.

Cangá recebeu o diagnóstico ao realizar o exame para viajar ao Brasil, que é obrigatório. O Vasco, à distância, monitora a situação. Ele se apresentaria junto com o restante do elenco vascaíno nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.

Luis Cangá assinou com o Vasco apenas até o fim do Carioca, com opção de renovação até o fim da temporada. O defensor se destacou vestindo a camisa do Delfin na última temporada.