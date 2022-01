Zé Ricardo é o novo treinador do Vasco - Reprodução/VascoTV

Publicado 03/01/2022 12:48

Sem conseguir o objetivo principal de 2021, o Vasco iniciou nesta segunda-feira (3) a pré-temporada com um elenco ainda em reformulação e com novidades para conseguir em 2022 o retorno à Série A. Além da nova comissão técnica comandada por Zé Ricardo, os contratados Yuri, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Edimar e Isaque fizeram parte do grupo de 21 nomes que se apresentaram.

Ao todo, o Vasco chamou 23 jogadores, mas não poderá contar com quatro deles no momento. Dois estão com Covid-19: o zagueiro equatoriano Luis Cangá permanecerá em Guayaquil (EQU) em quarentena e só chega ao Brasil na semana que vem, assim como Matías Galarza, que ficará no Paraguai em isolamento nesta semana. E outros dois estão no departamento médico em recuperação de cirurgias: Sarrafiore no joelho esquerdo e Weverton no direito.



Por outro lado, além dos 11 jogadores oficializado no fim de 2021, mais nomes foram confirmados fora do Vasco nesta segunda-feira. Fora dos planos, Tiago Reis e Cayo Tenório serão emprestados, enquanto Vanderlei, Leandro Castan e Lucas Santos negociam a rescisão de contrato e treinarão em horários diferentes. Os vínculos de Caio Lopes e João Pedro terminarão no fim de janeiro e não serão renovados. Já as conversas com Miranda, que está suspenso por doping pela Conmebol, estão travadas.



O Vasco também confirmou que não houve acerto por renovação com o centroavante Daniel Amorim, que estava emprestado pela Tombense-MG. Já MT, que se apresentou, está em negociação com o Atheltico-PR e ainda pode sair.



Entretanto, ainda há nomes para chegar. Os atacantes Raniel, do Santos, e Vitinho, do Corinthians, estão perto de ser anunciados, e o Vasco ainda negocia com Luis Amarilla, do Vélez Sarsfield.



Os jogadores se apresentaram às 9h para dar início à primeira fase da pré-temporada, que acontecerá até o dia 10 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa. Nos primeiros dois dias, eles serão divididos em grupos e passarão por avaliações clínicas, físicas e fisiológicas. Na próxima semana, entre os dias 11 e 18, o elenco vascaíno fará a segunda parte da preparação em Pinheiral.

Veja a lista de jogadores que se apresentaram:

Alexander- Goleiro

Anderson Conceição- Zagueiro

Bruno Gomes- Meio-Campo

Cangá- Zagueiro

Edimar- Lateral-Esquerdo

Fintelman- Goleiro

Gabriel Pec- Atacante

Hedhe Halls- Goleiro

Isaque- Meio-Campo

Jhon Sánchez- Atacante

Juninho- Meio-Campo

Laranjeira- Meio-Campo

Léo Matos- Lateral-Direito

Lucão- Goleiro

Matheus Nunes (MT)- Meio-Campo

Matías Galarza- Meio-Campo

Martín Sarrafiore- Meio-Campo

Nenê- Meio-Campo

Riquelme- Lateral-Esquerdo

Thiago Rodrigues- Goleiro

Ulisses- Zagueiro

Weverton- Meio-Campo

Yuri Lara- Meio-Campo