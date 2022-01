Jogadores do Vasco passaram por avaliações no primeiro dia de pré-temporada - Rafael Ribeiro/Vasco

Jogadores do Vasco passaram por avaliações no primeiro dia de pré-temporadaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/01/2022 15:43

Com um elenco ainda em formação, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com todos os jogadores neste início de pré-temporada para 2022. O Vasco anunciou que Nenê, Léo Matos, Riquelme e o recém-chegado Thiago Rodrigues testaram positivo para Covid-19. Além deles, Galarza e Luis Cangá também estão com a doença e nem sequer se apresentaram nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.

De acordo com o comunicado do clube, os jogadores foram informados logo após realizarem os exames e afastados imediatamente para que cumpram quarentena. Eles devem se reapresentar na próxima semana, quando o elenco do Vasco treinará em Pinheiral, na segunda parte da pré-temporada.



Com mais esses desfalques, a primeira semana de trabalhos em 2022 terá inicialmente apenas 15 jogadores à disposição da comissão técnica. Isso porque 23 nomes foram chamados para a pré-temporada e, além dos seis com Covid-19, Sarrafiore e Weverton se recuperam de cirurgias e não estarão à disposição.



Para preservar o ambiente do CT, o departamento médico vascaíno suspendeu o atendimento à imprensa "até que se entenda que esta atividade será realizada de forma segura".