O presidente Alexandre Campello posa com a camisa do Vasco ao lado de Luciano Hang, dono da Havan - Reprodução

Publicado 04/01/2022 11:36

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira, que encerrou a parceria de dois anos com a Havan. No entanto, o clube disse já ter acordo com dois novos patrocinadores para 2022.

Durante as duas últimas temporadas, a empresa de Luciano Hang teve sua marca estampada nas mangas da camisa vascaína. Este espaço deverá ser ocupado por um dos novos patrocinadores, enquanto o outro ficaria com a barra das costas.

Com a saída da Havan, o Vasco conta agora com os patrocínios da empresa de apostas "PixBet", no peito, com o banco BMG, nas contas, com a operadora "Tim", nos números, e a empresa de proteção veicular "Forte Aliança", na omoplata.