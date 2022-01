Vitinho é a sétima contratação do Vasco para 2022 - Divulgação/Vasco

Publicado 04/01/2022 16:02

O Vasco anunciou a sétima contratação para a temporada de 2022. Trata-se de Vitinho, meio de campo do Corinthians que chega por empréstimo até o fim do ano. O jovem de 22 anos se junta a Yuri, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Isaque, Luís Cangá e Edimar como novidades do elenco.

Revelado pelo Corinthians - onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2017 - e com passagens pela Seleção Sub-17, Vitinho subiu aos profissionais em 2021, mas não se firmou. Por isso, o clube paulista optou pelo empréstimo para que ganhe experiência.



O jovem que pode atuar como meia centralizado ou pelos lados do campo chega com a aprovação do gerente geral Carlos Brazil, que no ano passado trabalhou nas divisões de base do Corinthians.



Botafogo e Novorizontino foram outros clubes que mostraram interesse na contratação. No ano passado, o Bragantino também avaliou a contratação, mas o Corinthians agiu e renovou com ele até 2024.



FICHA TÉCNICA

Nome completo: Victor Gabriel Moura de Oliveira

Apelido: Vitinho

Data de Nascimento: 04/01/2000 (22 anos)

Local de Nascimento: Guarulhos (SP)

Altura: 1,75 m

Posição: Meio-Campo

Clubes: Corinthians (SP) e Vasco