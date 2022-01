Raniel é o novo reforço do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 04/01/2022 17:29

Rio - O atacante Raniel, de 25 anos, foi anunciado como o novo reforço do Vasco para esta temporada no Brasileirão da Série B, nesta terça-feira. O jogador chega por empréstimo de uma temporada vinculado ao Santos. No último domingo, o atleta viajou ao Rio para realizar os exames médicos e assinar o contrato.

O jogador foi contratado pelo Santos no início da temporada de 2020 e disputou apenas 33 partidas, marcou três gols e fez uma assistência. Durante os dois anos na Vila Belmiro, Raniel viveu má fase e sofreu com lesões.

Por outro lado, foi com a camisa do Cruzeiro que o atacante se destacou em cenário nacional com o bicampeonato da Copa do Brasil, sob o comando do técnico Mano Menezes. Além desses dois clubes, Raniel defendeu o São Paulo e Santa Cruz, mas não teve o mesmo destaque.