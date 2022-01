Vitinho, meia de 21 anos do Timão - Divulgação/Corinthians

Publicado 05/01/2022 12:18

Rio - Anunciado pelo Vasco na última terça-feira, o meia Vitinho celebrou o acerto com seu novo clube nas redes sociais. Em uma postagem nesta quarta, o jogador se disse honrado em poder vestir a camisa cruzmaltina.

"Muito motivado com este desafio para a temporada 2022! Será uma honra vestir uma camisa tão grande e gloriosa e jogar no caldeirão de São Januário com a torcida a favor!! Mais um sonho que se realiza e com certeza farei de tudo para ajudar. Obrigado a todos pela confiança e carinho comigo, Vasco da Gama", escreveu.

"Agradeço também ao Corinthians, clube que me revelou e onde tive a chance de estrear como profissional no ano passado, alcançando meu objetivo de vida depois de tantos anos de luta e de dificuldades… Guardo no coração todos que me ajudaram a chegar até aqui. Cada passo levarei como aprendizado para seguir evoluindo como atleta e ser humano", completou.

Revelado pelo Corinthians - onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2017 - e com passagens pela Seleção Sub-17, Vitinho subiu aos profissionais em 2021, mas não se firmou. Por isso, o clube paulista optou pelo empréstimo para que ganhe experiência.



O jovem que pode atuar como meia centralizado ou pelos lados do campo chega com a aprovação do gerente geral Carlos Brazil, que no ano passado trabalhou nas divisões de base do Corinthians.