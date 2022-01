Figueiredo marcou o primeiro gol e ainda fez o terceiro na goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Lagarto - João Carlos Gomes/Vasco

Figueiredo marcou o primeiro gol e ainda fez o terceiro na goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o LagartoJoão Carlos Gomes/Vasco

Publicado 05/01/2022 13:15

Reforçado com jovens que já estão nos profissionais, como Figueiredo e Vinicius, que inclusive fizeram gols, o Vasco goleou o Lagarto-SE por 5 a 1, na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Com o resultado no Estádio Municipal de Santana da Parnaíba (SP), o Cruzmaltino assumiu a liderança do Grupo 24 no saldo de gols, já que o Ska Brasil-SP bateu o Rio Claro-SP por 3 a 0.

Emprestados ao sub-20 para ganhar experiência e ritmo de jogo, Figueiredo abriu o placar aos 31 do primeiro tempo e fez o terceiro, aos 18 do segundo, enquanto Vinicius marcou de pênalti aos 43 da primeira etapa. Juan e Rayan completaram a goleada para o Vasco, que sofreu um gol nos acréscimos, com David marcando pelo Lagarto.



O Vasco dominou toda a partida e não teve dificuldades para vencer, com boa atuação do time. Além dos autores dos gols, outro destaque foi o zagueiro Eric Pimentel, filho do ex-lateral vascaíno tricampeão carioca em 92/93/94.

O Vasco volta a campo no sábado, contra o Rio Claro, às 14h.