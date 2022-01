Yuri Lara - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/01/2022 12:36

Rio - O volante Yuri Lara, que veio do CSA, se mostrou animado com a oportunidade de defender o Vasco em 2022. Após o primeiro treino com bola do elenco cruzmaltino, que aconteceu na última quarta-feira, o jogador garantiu que não faltará empenho durante sua passagem pelo clube.

"A oportunidade de jogar no Vasco aparece na minha melhor fase fisicamente. Me sinto mais maduro, com a cabeça melhor, preparado para aproveitar essa chance. Vou dar tudo de mim para honrar essa camisa que tanto me fez feliz como torcedor. Quero retribuir isso dentro de campo. Agora temos que trabalhar para conquistar nossos objetivos dessa temporada", disse Yuri ao site oficial do Vasco.

Além de Yuri, o Vasco terá diversas caras novas nesta temporada. O clube também acertou as chegadas do goleiro Thiago Rodrigues (CSA), dos zagueiros Anderson Conceição (Cuiabá) e Luís Cangá (Delfin), do lateral-esquerdo Edimar (Bragantino), dos meias Vitinho (Corinthians) e Isaque (Grêmio), e do atacante Raniel (Santos).