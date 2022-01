Vasco encaminha proposta por Iván Morales do Colo-Colo - Foto: Sebastian Ordenes Marti/Colo Colo

Publicado 06/01/2022 15:09

Rio - O Vasco fez uma proposta pelo centroavante Iván Morales, do Colo-Colo, do Chile, nesta quinta-feira. O jogador de 22 anos foi artilheiro do clube chileno na última temporada, com 17 gols. A informação é do portal "TNT Sports".

A intenção do Cruz-Maltino é de propor um contrato por empréstimo de um ano com opção de compra dos direitos econômicos por um valor fixo do atleta chileno. Anteriormente, o Vasco chegou a sondar o atacante Luís Amarilla, do Vélez Sarsfield, e que ainda não se reapresentou ao clube argentino.

De acordo com o portal "GE", o jogador de 26 anos tem contrato com o clube argentino até 30 de junho de 2022. Desde 2018, o atacante tem sido emprestado pelo Vélez Sarsfield, mas até o momento, não conseguiu se destacar. O último do clube do jogador foi a LDU, do Equador, onde disputou 31 jogos e marcou 15 gols na última temporada.