Raniel busca recomeço no VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 06/01/2022 16:34

Uma das oito contratações anunciadas até o momento, Raniel chega ao Vasco em busca de uma virada na carreira. Aos 25 anos, o atacante, que está emprestado pelo Santos, tenta recuperar o bom futebol para voltar a ter uma boa sequência de jogos na carreira.

Depois de boa temporada pelo Cruzeiro em 2018, quando atuou 55 vezes, Raniel sofreu para conquistar seu espaço nos anos seguintes, seja pelo clube mineiro ou por São Paulo ou Santos. Em 2021, por exemplo, ele só jogou 19 vezes e fez um gol. Agora no Vasco, o atacante espera se recuperar.



"Estou muito motivado e quero reconstruir a minha história no futebol com essa camisa. O Vasco está me dando essa oportunidade e contribuindo muito para isso, mas o que eu quero é o contrário. Meu desejo é contribuir para o Vasco retornar ao seu devido lugar e voltar a ser o Vasco que briga por títulos e campeonatos", afirmou o jogador à VascoTV, completando.



"É um novo desafio, e isso não é uma novidade para mim. Minha vida sempre foi repleta de desafios e esse é mais que quero vencer, ao lado do grupo, dos vascaínos".