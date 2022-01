Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Jorge SalgadoDivulgação / Vasco

Publicado 06/01/2022 15:41 | Atualizado 06/01/2022 15:41

Rio - O meio-campista Bruno Nazário, de 26 anos, deve reforçar o Vasco nesta temporada. O jogador chegaria por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha, e o Cruz-Maltino terá que pagar o salário integral do atleta. A informação é do portal "ESPN".

Bruno Nazário Vítor Silva/Botafogo

O meia deve assinar vínculo até o fim deste ano, com o objetivo de alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro para 2023. Sem espaço no clube alemão, o jogador tem sido emprestado diversas vezes e com direitos econômicos ligados ao Hoffenheim desde 2013.

Até o momento, o Vasco contratou oito jogadores para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre eles, o goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Anderson Conceição e Luis Cangá, o lateral-esquerdo Edimar, o volante Yuri Lara, os meio-campistas Vitinho e Isaque, e o centroavante Raniel.