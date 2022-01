Fábio Braz - Reprodução

Publicado 07/01/2022 11:05

Rio - Ex-zagueiro do Vasco, Fábio Braz falou sobre o sucesso que tem feito com suas fotos eróticas no OnlyFans. Em entrevista à revista "Quem", o ex-jogador analisou o motivo de seus nudes estarem dando o que falar na plataforma adulta.

"Quanto ao meu diferencial, acho que sou um cara privilegiado. Modéstia parte, porque não encontram um instrumento desse por aí. É bem diferente mesmo (risos). Esquece", disse Braz.

"Sempre tive um assédio muito grande do público gay e nesse novo trabalho não tem sido diferente. Tivemos a ideia de fazer um teste. Já que eu já tinha uma experiência nesse sentido, de quando posei para G magazine", completou.

Fábio Braz também revelou que já chegou a produzir materiais "mais pesados" do que as fotos.

"O conteúdo começou com fotos sensuais, de toalha, cueca, mostrando a marca de praia. Agora, já posto nudez completa, alguns vídeos curtos. E quando querem algum conteúdo mais pesado, aí negociamos e mando no privado", revelou.