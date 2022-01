Goleiro Alexandre Fintelman foi emprestado pelo Vasco para ganhar experiência nos profissionais - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/01/2022 12:43

O Vasco comunicou nesta sexta-feira o empréstimo de dois jogadores revelados pela base. Enquanto o goleiro Alexandre Fintelman irá para o Bangu até o fim do Campeonato Carioca 2022, o lateral Cayo Tenório jogará pelo Azuriz, do Paraná, até dezembro.

Com cinco goleiros no elenco profissional desde a chegada de Thiago Rodrigues, ex-CSA, Fintelman, de 20 anos e sem ter estreado pelos profissionais, foi emprestado para ganhar mais experiência. O Vasco também conta para o setor com Lucão, Alexsander e Halls.



Já Cayo Tenório não estava nos planos da comissão técnica e do clube, tanto que não se apresentou junto ao elenco vascaíno nesta semana. Com isso, acabou negociado até dezembro, quando encerra seu contrato com o Gigante da Colina.

Outro fora dos planos, Tiago Reis também será emprestado.