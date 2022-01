Edimar no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Edimar no treino do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 07/01/2022 18:30

Depois de três temporadas no RB Bragantino, Edimar chega ao Vasco em busca do desafio de retornar à elite do futebol brasileiro. Apesar de ter propostas de clubes da Série A, o lateral explicou a escolha pelo Gigante da Colina.



" Minha escolha foi muito fácil se tratando de um clube com a história e o tamanho do Vasco. Recebi outras propostas, até de clubes que disputam a primeira divisão em 2022, mas olhar para o Vasco dá ambição de querer algo mais com essa camisa. Sei que o torcedor espera de nós esse algo a mais. Vim em busca desse desafio e creio que vai dar certo. Estamos muito motivados", afirmou em entrevista à Vasco TV.



Ao se sentir em casa desde que se apresentou nesta semana, Edimar aposta no apoio da torcida para ele e o Vasco fazerem uma grande temporada.



"O que podem esperar de mim é muita força para mudar essa situação do Vasco. Muita garra, vontade e sangue. Espero que torcedor possa nos apoiar para colhermos grandes frutos esse ano", completou.