Jhon Sánchez, do Vasco, testa positivo para Covid-19 - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/01/2022 12:18

Rio - A Covid-19 continua acometendo o Vasco. O caso mais recente é de Jhon Sánchez. O ponta equatoriano apresentou sintomas, foi submetido a um teste e foi diagnosticado com o vírus pandêmico. Deste modo, está afastado das atividades no CT Moacyr Barbosa. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral-direito Léo Matos estão recuperados e estão retornando às atividades da pré-temporada.

Confira a nota enviada pelo Vasco à imprensa:



"O Vasco da Gama comunica que Thiago Rodrigues e Léo Matos foram reintegrados ao grupo. Os jogadores já estão recuperados da Covid-19 e agora cumprem o protocolo de retorno às atividades do Departamento de Saúde e Performance.



O lateral direito se reapresentou no CT Moacyr Barbosa na última sexta (07/01), como informado em reportagem publicada no Site Oficial. O goleiro, por sua vez, se juntou aos companheiros na manhã deste sábado (08).

Os demais jogadores que testaram positivo para a Covid-19, casos de Luis Cangá, Riquelme, Nenê e Matías Galarza, possuem retorno previsto para a semana que vem.



Por fim, o Vasco da Gama também informa que Jhon Sánchez foi afastado das atividades na última sexta-feira (07/01) após apresentar sintomas da Covid-19 e foi submetido a um teste hoje (08). O resultado do mesmo foi positivo. O atleta se encontra em quarentena e vem sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance."