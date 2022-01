Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva neste sábado - Foto: Reprodução/Vasco

Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva neste sábadoFoto: Reprodução/Vasco

Publicado 08/01/2022 14:55

Rio - O técnico Zé Ricardo, do Vasco, concedeu entrevista coletiva neste sábado e admitiu a necessidade por reforços no elenco cruz-maltino. O treinador revelou a quantidade de negativas recebidas para tentar contratar mais jogadores.

"Tenho brincado com os colegas que a última vez que tomei tanto não foi na época de matinê. O Vasco precisa recuperar, antes de mais nada, a credibilidade. É essa a palavra. Recuperar a credibilidade vai fazer com que naturalmente possamos dar passos maiores mais à frente", disse o técnico Zé Ricardo.

"Entendo totalmente as negativas dos jogadores e entendo a direção do Vasco. Tenho sido muito claro para não avançarmos sinais vermelhos para que, no dia do pagamento, a gente tenha o primeiro sinal positivo com os atletas que chegaram e com os nossos funcionários. Vamos ser diferentes", completou.

Zé Ricardo revelou que o Vasco está fazendo uma "varredura" no mercado sul-americano para contratar um atacante, que é bastante pedido pela torcida cruz-maltina. O treinador acredita que a nova contratação seja pontual e que não tenha dificuldade para manter o rendimento.

"A busca por um atacante está sempre em pauta. Jogadores de ataque são naturalmente mais valorizados e disputados no mercado. Estamos fazendo uma varredura no mercado sul-americano. Esbarramos nas questões financeiras. Mas quem sabe na semana que vem a gente possa ter novidades. A busca é constante, com Carlos Brazil. A gente entende a impaciência da torcida, mas vamos trabalhar com bastante critério. O que queremos é ser pontuais e trazer jogadores que serão a primeira opção e não sintam o peso da camisa do Vasco. Se a gente perceber que não será esse jogador, preferimos dar confiança a quem já está aqui no nosso elenco", concluiu.