Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva neste sábadoFoto: Reprodução/Vasco

Publicado 09/01/2022 12:30

Rio - O meio-campista Caio Lopes, revelado nas categorias de base do Vasco, virou alvo de debate entre o técnico Zé Ricardo e o empresário do atleta, Cacau Barbosa. Na ocasião, o treinador afirmou durante a entrevista coletiva, no último sábado, que o jogador tinha "boas ações" com o seu representante e que a decisão da diretoria era de efetivar a liberação para seguir o projeto de carreira.

Por outro lado, de acordo com o empresário Cacau Barbosa, em entrevista ao portal "GE", o jogador não fazia mais parte dos planos do Vasco para esta temporada de 2022. Além disso, negou que Caio Lopes não tinha interesse mais em permanecer no Cruz-Maltino.

"A forma como a situação foi colocada dá margem à interpretação de que foi o jogador que não desejava a renovação de contrato. Não existia motivo para isso. O Caio se formou no Vasco como homem e atleta, sendo sempre muito feliz no clube. Quando o Vasco nos procurou, deixou muito claro que não havia o interesse esportivo no atleta, alegando que ele não fazia parte dos planos da comissão técnica. A proposta foi a de que ele renovasse o contrato para ser emprestado", disse o empresário Cacau Barbosa.

"Essa proposta é que não nos interessou. Como já havia a definição por parte do clube de que o Caio não iria jogar pelo Vasco, a nossa opção foi seguir a carreira por outros caminhos e possibilidades mais interessantes. Mas nunca existiu um plano para o Caio deixar o Vasco, mesmo havendo a possibilidade de assinatura de um pré-contrato com outros clubes desde o meio de 2021. Nada disso aconteceu em respeito ao Vasco e pelo carinho que o Caio tem pela instituição. Respeitamos as decisões da direção e da comissão técnica, mas é importante ficar muito claro que a iniciativa pela saída do Caio foi do Vasco e de sua gestão", concluiu.