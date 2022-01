Roberto Dinamite revela descoberta de tumores e inicia tratamento nesta semana - Foto: Reprodução/Vasco TV

Roberto Dinamite revela descoberta de tumores e inicia tratamento nesta semanaFoto: Reprodução/Vasco TV

Publicado 09/01/2022 18:14

Rio - O ex-jogador e ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, de 67 anos, revelou nas redes sociais, neste domingo, que foram descobertos tumores durante exames realizados após ser internado por conta de uma obstrução no intestino no fim do ano. O ex-atleta informou também que iniciará o tratamento nesta semana.

Em 23 de dezembro, Roberto Dinamite foi internado em um hospital da Barra da Tijuca, e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Na ocasião, o ex-jogador passou o Natal no hospital e recebeu alta no dia 31 de dezembro.

"Estou em casa, junto à minha família e me recuperando super bem. Mas, infelizmente, ainda não foi o apito final. Nos exames realizados descobrimos alguns tumores. Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: levantar a cabeça e enfrentar essa batalha - postou Roberto Dinamite, que ainda revelou que iniciará o tratamento nesta semana", disse Roberto Dinamite no Instagram.



"Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades", concluiu.