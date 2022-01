Técnico Zé Ricardo terá dura missão de levar o Vasco à Série A - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 10/01/2022 14:42 | Atualizado 10/01/2022 15:12

Aos poucos o técnico Zé Ricardo começa a contar com mais jogadores no elenco do Vasco para a pré-temporada. Além da contratação do lateral-direito Weverton, anunciado nesta segunda-feira, o clube comunicou que Riquelme, Matías Galarza e Nenê foram reintegrados ao grupo vascaíno.

Os três jogadores estão recuperados da Covid-19 e cumprirão o protocolo de retorno às atividades, estipulado pelo departamento médico. O paraguaio estava fora do país em quarentena por causa da doença, assim como Luis Cangá, que é esperado nesta terça.



Na sexta, Léo Matos já havia se apresentado e Thiago Rodrigues, no sábado, ambos também recuperados da doença. Já Jhon Sánchez foi o último a ser afastado do Vasco por testar positivo para a Covid.