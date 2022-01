Edimar no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 11/01/2022 13:02

Depois de três anos no RB Bragantino, Edimar chega ao Vasco, onde poderá jogar no mesmo clube de seu ídolo Felipe. Apresentado nesta terça-feira, o lateral-esquerdo de 35 anos chega para passar experiência ao setor, que conta com o jovem Riquelme, de 19 anos, e também para honrar a tradição da posição no clube.

"Quem não conhece a história do Felipe no Vasco? Depois virou meia, mas fez história no clube. Fizeram grandes jogadores aqui, e eu sei da responsabilidade. Espero honrar essa camisa", afirmou Edimar, que também falou sobre a concorrência no setor.



"Sou muito tranquilo. Vivi fora do país por oito anos e você aprende a respeitar seu companheiro de posição. Riquelme tem um talento nato, passagem por Seleção (de base) e carinho do torcedor. Não é porque sou mais velho que eu não vou respeitá-lo. E já senti o respeito por parte dele. Vamos fazer nossa parte para ajudar o Vasco".



Além de Edimar, Thiago Rodrigues também foi apresentado. Após boa Série B de 2021 pelo CSA, o goleiro chega ao Vasco sem se preocupar com o passado recente de problemas na posição e relembrou o histórico de grandes nomes da camisa 1 cruzmaltina.



"Não me apego ao passado. O Vasco teve grandes goleiros, Barbosa, Helton e Carlos Germano. Nossa posição depende de várias variáveis, um contexto. Me apego ao que me trouxe até aqui. Tenho muita confiança no meu trabalho. É uma oportunidade muito concreta. Estou chegando ao Vasco com as características que me levaram a vestir essa camisa. Tive bons números no ano passado", disse.