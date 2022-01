Matheus Barbosa entra na mira do Vasco - Foto: Bruno Corsino/ACG

Publicado 11/01/2022 13:38

Rio - O Vasco está perto de acertar a contratação do volante Matheus Barbosa, do Atlético-GO. De acordo com o site "GE", a negociação com o Avaí, dono dos direitos econômicos do atleta, avançou nos últimos dias.

Barbosa tem recebido poucas oportunidades no time goiano, o que abriu caminho para o Vasco. Além do volante, o Cruzmaltino também está de olho em outro jogador do Atlético-GO: o zagueiro Oliveira.

Até o momento, o Vasco já anunciou nove reforços para 2022. O décimo deve ser Bruno Nazário, que já treina no CT do clube e pode ter sua contratação oficializada a qualquer momento.