Artilheiro da Copinha, Figueiredo marcou mais um gol pelo Vascão, o seu sexto na competição - Reprodução / SporTV

Publicado 11/01/2022 20:25 | Atualizado 11/01/2022 20:43

Rio - Foi suado? Foi. Mas deu Vasco! De virada, o Gigante da Colina bateu o Ska Brasil-SP por 2 a 1, em Santana do Paranaíba, nesta terça-feira (11), garantindo os 100% de aproveitamento e a primeira posição do Grupo 24. Poupando titulares, o Cruzmaltino foi dominado em boa parte do primeiro tempo.

O clube paulista, que tem como dono o pentacampeão mundial Edmilson, se aproveitou da situação e abriu o placar aos 36 minutos, com um belo gol de Gabryel. O camisa 7 ainda deu aquela provocadinha no Gigante da Colina imitando Gabigol na comemoração.

No segundo tempo o Vasco acordou. Contudo, o gol de empate veio só aos 24 minutos. Após belo cruzamento de Julião, Marlon Gomes subiu mais que a defesa e cabeceou para o fundo do gol.

A virada sofrida veio aos 45 minutos, com o artilheiro da Copinha. Como um bom camisa 9, Figueiredo aproveitou a sobra de bola após o domínio errado de Vinícius, e fez o seu sexto gol em três jogos competição, garantido a vitória do Vascão.

"Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, sempre bom estar marcando. Infelizmente, na primeira eu não consegui concluir em gol, mas na segunda fui feliz e saímos com a vitória e com a classificação em primeiro", celebrou ele após a partida, em entrevista ao canal SporTV.

Na segunda fase, o Cruzmaltino pega o Joinville, na próxima quinta-feira, novamente em Santana do Paranaíba. Já o SKA Brasil, que avançou em segundo lugar, vai medir forças com o Audax.