Reforço do Vasco chega ao Rio e afirma: 'É o maior desafio da minha carreira' | Vasco | O Dia

Luís CangáDivulgação

Publicado 12/01/2022 10:29

Rio - Após ter sua apresentação adiada por contrair a Covid-19, o zagueiro Luís Cangá, enfim, está à disposição do Vasco. O defensor desembarcou na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro e seguiu direto para o CT Moacyr Barbosa.

"A sensação de estar no Brasil é muito motivadora. Estou muito contente com a oportunidade de trabalhar no Vasco. Espero o mais rápido possível para ficar a altura dos meus companheiros e à disposição da comissão técnica. Jogar no Vasco é um desafio muito importante, o maior da minha carreira até aqui. Pois é a minha primeira oportunidade fora do Equador", declarou Cangá.

O zagueiro também tranquilizou os torcedores em relação à sua parte física.

"Treinei em casa um período das férias no Equador. Mas essa primeira semana aqui será muito importante para o reconhecimento físico e poder junto dos meus companheiros ficar 100% para competir e jogar pelo Vasco", disse.