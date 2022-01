Roberto Dinamite revela descoberta de tumores e inicia tratamento nesta semana - Foto: Reprodução/Vasco TV

Publicado 12/01/2022 12:08

Rio - Desafeto declarado de Roberto Dinamite, Romário se sensibilizou com o estado de saúde do ídolo vascaíno. Em entrevista ao "UOL", o Baixinho deixou o desentendimento de lado e disse estar torcendo pela recuperação de Dinamite.

"Apesar das nossas diferenças, eu sempre vou querer que ele tenha a maior saúde do mundo. Espero que passe logo por esse momento, que Papai do Céu esteja com ele, e que possa se recuperar dessa doença o mais rapidamente possível", disse Romário.

O desentendimento entre os ex-atacantes vem desde a época em que Roberto Dinamite presidiu o Vasco. Ele teve atitudes no comando do clube que desagradaram o Baixinho. Na época, ele chegou até a ameaçar tirar a estátua de Romário de São Januário.