Rio - O Vasco mapeia o mercado em busca de mais um zagueiro para compor seu elenco em 2022. De acordo com o portal "Arena Cruzmaltina", o clube carioca fez uma sondagem pelo zagueiro Rafael Thyere, do Sport.

Thyere seria um "plano B" caso o Vasco não consiga a contratação de Oliveira, do Atlético-GO. O Cruzmaltino já abriu negociações com o clube goiano e tem a expectativa de conseguir fechar com o defensor, que agrada à comissão técnica.

Para a posição, o Vasco já contratou nesta janela de transferências Anderson Conceição e Luís Cangá. Ainda assim, a diretoria acredita que precisa buscar mais um nome.