Para Isaque, Vasco é a maior oportunidade da carreira | Vasco | O Dia

Isaque ao lado do fisiologista do Vasco Gustavo Henriques - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/01/2022 16:00

Desde que estreou pelos profissionais, em 2018, Isaque soma apenas 49 partidas pelo Grêmio, com sete gols marcados. Depois de jogar 40 vezes em 2020, acabou emprestado em 2021 para Fortaleza e América-MG, mas entrou poucas vezes em campo. Agora no Vasco, o meia de 24 anos vê uma nova chance de deslanchar na carreira e espera aproveitá-la desta vez.



"Acredito que seja a maior oportunidade da minha carreira pela circunstância, né? É um momento onde todos nós queremos colocar o Vasco no lugar que ele merece, que é na primeira divisão, e acho que não tem oportunidade melhor", afirmou Isaque ao site oficial do Vasco, completando.



"Nos empréstimos eu acabei não atuando tanto, mas serviu de aprendizado, dentro e fora do campo. Espero que a torcida vascaína possa ver a melhor versão do Isaque,



Emprestado pelo Grêmio até o fim da temporada, Isaque pode jogar em várias posições, mas admite a preferência pelo meio de campo, inclusive, já conversou com o técnico Zé Ricardo sobre o assunto.



"Tenho conversado com o professor Zé Ricardo neste início de trabalho e acredito que ainda vamos conversar mais. Eu me sinto mais a vontade jogando no meio de campo, já atuei como centroavante e até como segundo volante, mas me sinto melhor no meio de campo", avisou.